Wybieramy najlepsze smartfony do 1500 zł. Oto trzy propozycje godne zainteresowania w sieci Plus

Ale to nie jest tu najważniejsze, ponieważ producent dla tego modelu zapewnia bardzo długi okres wsparcia oprogramowania. Urządzenie może liczyć na 4 aktualizacje systemu operacyjnego, aż do Androida 18. Oznacza to, że przez następne cztery lata Galaxy A25 5G będzie otrzymywał najważniejsze nowości, które Samsung planuje wprowadzić do swoich smartfonów. Co więcej, sprzęt ma być wspierany uaktualnieniami bezpieczeństwa aż przez 5 lat. Kupujący nie musi obawiać się o bezpieczeństwo swoich danych na smartfonie.