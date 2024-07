Mówią mi - przestań jeździć tramwajem i autobusem. Łódź utrudnia życie mieszkańcom

Jakie udogodnienie wprowadza kasowanie za pomocą kodów QR? Takie, że mając cyfrowy bilet i tak musimy szukać znaczka, aby zeskanować go aparatem. Czyli w zasadzie robimy to samo, co w przypadku papierowego biletu – tyle że nie wkładamy papierka do kasownika, ale i tak musimy wykonywać dodatkową, zupełnie niepotrzebną czynność.