Pojechałem do Niemiec i przeniosłem się w przeszłość. Chciałem zapytać: jak wy tu żyjecie?

Można pisać marketingowe bajki o pokryciu całego kraju siecią 5G, ale to jeszcze nie oznacza, że ta sieć działa. Sprawdziłem, że przez trzy dni udało mi się zużyć zaledwie 2 GB danych z prawie 9, które mam w pakiecie. Dla porównania - podczas wyjazdu do Hiszpanii potrafię zużyć go całego, bo tam może nie ma pokrycia jak w Niemczech, ale za to internet po prostu działa. Dlatego zanim zaczniecie zazdrościć Niemcom, to lepiej pojedźcie tam i zobaczcie, że to oni mają więcej powodów do zazdroszczenia Polakom.