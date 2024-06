Kupuję bilet w aplikacji, więc boję się wsiadać do autobusu i tramwaju. Tacy jak ja to łatwy cel

Padł pomysł radnych, aby problem rozwiązać poprzez… kasowanie biletów za pomocą kodów QR. Tak jest w Warszawie i na Śląsku. Problem w tym, że to metoda jeszcze bardziej niewygodna i utrudniająca życia pasażerom. Ba, nawet konieczność wpisania numeru bocznego pojazdu – tak jest np. we Wrocławiu – wydłuża cała procedurę. Sam się o tym przekonałem – nie spodziewałem się takiego komunikatu, więc od razu wzrokiem wyruszyłem na poszukiwania numeru, nie wiedząc nawet, gdzie szukać. Podróżująca ze mną osobą wychwyciła go wcześniej i mi go podała. Wyobrażam sobie, że nadgorliwy kontroler wykorzystałby spóźnienie przeciwko mnie, bo faktycznie do skasowania biletu doszło w momencie, gdy autobus już jechał.