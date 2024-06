Kupują bilety w aplikacji i dostają mandaty. Mieszkańcy polskiego miasta mają dość

Proceder wygląda następująco: pasażer wsiada do pojazdu i przystępuje do kasowania biletu (za pomocą kasownika lub – częściej – aplikacji w telefonie). Natychmiast dopada go kontroler, który zarzuca opóźnienie w kasowaniu i w związku z tym brak ważnego biletu. Czas tego opóźnienia to kilka – kilkanaście sekund. Kontroler wmawia pasażerowi, że bilet zakupiony za pomocą aplikacji powinien być skasowany przed wejściem do pojazdu czyli powołuje się na nieprawdę. Zapis regulujący tę kwestię jest dostępny na stronie MPK i mówi: pasażer jest zobowiązany nabyć i aktywować bilet przed rozpoczęciem podróży, jednak najpóźniej po wejściu do pojazdu, co oznacza, że prawo dopuszcza kasowanie po wejściu do pojazdu. W niektórych przypadkach pasażer jest również bezpodstawnie zastraszany policją. Następnie wypisywany jest mandat za brak ważnego biletu (w terminologii MPK nazywany „opłatą dodatkową”)