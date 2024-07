Dostają mandaty, choć płacą za bilet w aplikacji. Polskie miasto ma potężny problem

Dzisiejszy mój dzień to pasmo spóźnień w związku z opóźnieniami. I co... Przy kolejnej przesiadce wpadłam w drzwiach na kontrolę. Mówię z językiem wywalonym, że kupuję bilety w aplikacji. A Pan szanowny na to, że już powinnam mieć kupiony. Tłumaczę grzecznie, że ledwo zdążyłam na ten autobus, że spieszę się na spotkanie i zawsze kupuję w apce. Dodam, że tłok i do biletomatu trudno się dostać.