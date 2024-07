Wchodzisz do Żabki, a kasy samoobsługowe nie działają. Wiemy dlaczego

Wchodzę do Żabki, biorę jakieś drobiazgi, kieruję się do kasy. W kolejce dwie-trzy osoby, chyba że to ta w samym centrum, to wtedy jeszcze dłuższa. W teorii dostępne są dwa stanowiska: jedno zajęte jest przez sprzedawcę, a drugie powinno być gotowe na drugiego kasjera albo samoobsługę. W tym przypadku ekran skierowany był w stronę klientów, więc teoretycznie niektórzy sami mogliby skasować zakupy, rozładowując kolejkę. Nie jest, a do tego widoku zdążyłem się już przyzwyczaić – czarny wyświetlacz, kasa wyłączona.