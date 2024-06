Koniec ze zdjęciami jak ze starej Nokii. Popularny komunikator nie zepsuje ci fotografii

Na przykład jeśli chcieliśmy wysłać zdjęcie robione iPhone'em przez WhatsAppa, to w standardowej jakości komunikator kompresuje je do rozdzielczości 960 x 1280 pikseli. Domyślna rozdzielczość zdjęcia iPhone'a to 3024 x 4032 i włączenie opcji HD potrafi zachować tę wartość. Oczywiście, zdjęcie jest lekko kompresowane, natomiast efekt nie jest aż tak mocno zauważalny, jak przy standardowej jakości. Co ważne, zaznaczenie jakości HD wpływa też na jakość wysyłanych filmów. Domyślnie te są kompresowane do zawrotnego 480p, natomiast w wersji HD jest to już 720p. Wciąż nie mamy do dyspozycji 1080p czy nawet 4K, ale i tak na 720p zauważymy dużo więcej szczegółów niż 480p.