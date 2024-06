Popularny komunikator staje się instytucją finansową. Są nawet cyfrowe waluty i krypto

Prezes Telegrama, Paweł Durow, zapowiadał mocniejsze wejście na rynek obrotu cyfrowymi walutami już na początku bieżącego roku. Zapowiedzi były jednak mgliste, wiele osób obawiało się, że w wyniku tego rodzaju komercjalizacji ucierpi sam Telegram jako usługa komunikacyjna. Wygląda jednak na to, że całe zamieszanie dotyczyć będzie głównie tych osób, które będą nim zainteresowane. Telegram będzie funkcjonował jak do tej pory, a otwarcie się platformy na kryptowaluty i handel cyfrowymi towarami to coś, co nie powinno mieć żadnego wpływu na komfort komunikacji i korzystania z samej aplikacji.