Stałem godzinę w kolejce do Amouranth. Jej fanki powiedziały mi coś ciekawego

Zapytałem dziewczyny opowiadające mi o streamerce, czy aby jest to właściwa idolka, na tle silnych ruchów feministycznych w zachodnich społeczeństwach oraz walki z uprzedmiotawianiem kobiet. Odpowiedzi fanek stojących w kolejce okazały się do bólu racjonalne. Ich zdaniem Amouranth robi bowiem to, do czego wykorzystywano kobiety od lat i do czego będą wykorzystywane w dalszym ciągu. Różnica polega na tym, że to Amouranth przejęła kontrolę nad procesem i ona na nim zarabia.