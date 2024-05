Zanucisz, a YouTube Music podpowie tytuł piosenki. Nowa funkcja do sprawdzenia

Aplikacje do wyszukiwania muzyki, takie jak np. Shazam, działają jak magiczny identyfikator muzyki. Nagrywają krótki fragment dźwięku, analizują go, a następnie porównują z ogromną bazą utworów, aby znaleźć pasujący. To wszystko dzieje się w mgnieniu oka, pozwalając ci odkryć tytuł, wykonawcę i album nuconej melodii lub słyszanej w tle piosenki.