Pojedziesz nad morze i telefon zaleje cię SMS-ami. Chcą nowego Alertu RCB

Krok wydaje się słuszny, bo ekstremalne zjawiska pogodowe będą się nasilać. Ostatnie dni to zresztą przykład tego, co nas czeka. Opady gradu w Gnieźnie, burze, pożary polskich lasów - nie ma jeszcze lata, a my zmagamy się z niszczycielskimi żywiołami. To nasza rzeczywistość, więc musimy wiedzieć, jak się chronić.