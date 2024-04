Rząd przyspieszy internet. Możesz mu w tym pomóc

Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia nowy konkurs na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w białych strefach, czyli tam, gdzie do tej pory nie ma dostępu do szybkiego internetu. Celem jest, aby do 2026 roku każdy mieszkaniec Polski miał dostęp do internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s.