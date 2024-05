Unia Europejska raz daje, raz zabiera. Koniec z darmowym przeglądaniem TikToka i Facebooka

Innymi słowy, mogliśmy korzystać z tych aplikacji do woli, nie przejmując się, że pakiet nam się wyczerpie. To było zdecydowanie jedno z najlepszych rozwiązań, które operatorzy wprowadzili w ostatnich latach. No bo wychodząc z domu, będąc na przykład w podróży, najczęściej korzystamy z aplikacji mediów społecznościowych, chociażby do komunikacji ze znajomymi i rodziną. Nie była to co prawda usługa serwowana przez wszystkich operatorów, a wybranych. Obecnie np. w Plushu na kartę mamy pakiet Social Media, w którym z Facebooka, Messengera, WhatsAppa i Instagrama można było korzystać do woli, a na TikToka i YouTube'a były dodatkowe 10 GB.