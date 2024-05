Apple miało rozwiązać największy problem iPadów. A jest jeszcze gorzej

Fakt, że Apple pogłębia problemy konsumenckiego wyboru można było zobaczyć już w trakcie wydarzenia Let Loose. Jeżeli miałeś wprawne uszy lub oczy, to mogłeś zauważyć, że Apple mówiąc o czipsecie M2 w iPadzie Air porównało go nie do M1, lecz do A14 Bionic. Czyli zamiast porównać go do poprzednika z 2022 roku, porównało go do procesora, który znajdziemy w iPadzie 4 generacji z 2020 roku. Czyli przekaz jest prosty: pod względem mocy obliczeniowej nowo zaprezentowany iPad Air nie różni się zbytnio od poprzednika i jeżeli ktoś ma się zastanowić nad wymianą tabletu, to są to użytkownicy 4 i starszej generacji.