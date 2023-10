Kupowanie iPadów to gimnastyka umysłowa. Podziwiam każdego, kto od ręki podjął decyzję

Nagle na horyzoncie pojawiają się niuanse, które pojedynczo nie mają znaczenia, ale wspólnie mogą zachwiać wyborem. Przykładowo, iPad Pro posiada kamerę TrueDepth, która może mieć ogromną wartość dla osób używających iPada do wideokonferencji czy po prostu nagrywania siebie. Również w iPadzie Pro znajdziemy FaceID, którego brakuje pozostałym urządzeniom. Do iPada 10 generacji nie podłączysz klawiatury Smart Keyboard Folio, a do iPada Mini nie podłączysz ani Smart Keyboard Folio ani Magic Keyboard. Natomiast ekran iPada Air 5 generacji jest w pełni zalaminowany - oznacza to, że piórko lub palec sunie po ekranie iPada Air (w przeciwieństwie do zwykłego iPada, gdzie nadal ekran jest oddzielony szkłem i można zauważyć, że wizualnie piórko lub palec lewituje nad obrazem), co dla osób korzystających z iPada choćby do projektowania czy rysowania może stanowić ogromną różnicę.