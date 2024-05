Żagiel słoneczny już sunie po bezkresnym kosmosie. Wielkie przełom

Pierwszą misją, która wykorzystała technologię żagla słonecznego, był IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun), wystrzelony przez Japonię w 2010 r. Ten pomyślnie zademonstrował napęd żaglowy słoneczny w przestrzeni międzyplanetarnej. Technologia ta wykorzystuje ciśnienie światła słonecznego do poruszania się w przestrzeni kosmicznej. Działa to na zasadzie podobnej do żeglowania na wodzie, ale zamiast wiatru wykorzystuje się światło słoneczne.