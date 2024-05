Co kryje wnętrze czarnej dziury? Mamy nagranie - tak jakby

Czarne dziury to jedne z najbardziej tajemniczych i fascynujących obiektów w kosmosie. Co frustrujące dla uczonych, posiadają horyzont zdarzeń, który jest swoistą granicą, za którą nie ma powrotu. Wszystko, co przekroczy ten horyzont, nie może się z niego wydostać. To jakby próba znalezienia końca świata przez marynarza - wszystkie drogi zawsze będą prowadzić z powrotem do środka.



W efekcie grawitacyjnego przyciągania czarnej dziury prędkość ucieczki z jej wnętrza przekracza prędkość światła w próżni. Nawet światło nie jest w stanie uciec z czarnej dziury, ponieważ jest po prostu za wolne. Choć mogą być od tego wyjątki. W latach siedemdziesiątych XX wieku fizyk Stephen Hawking wykazał, że czarne dziury nie mogą bez końca przechowywać w swoim wnętrzu informacji o gwiazdach, z których powstały.