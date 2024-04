Samochodziarze w żałobie. Jeremy Clarkson porzucił uniwersytet chłopskiego rozumu

Tak, dopiero w 2019 r., mimo że od kilkudziesięciu lat środowisko naukowców grzmiało i biło na alarm, Clarkson chciał usiąść do stołu. Przymykał oczy na fakt, że od dawna wiadomo było co jest przyczyną katastrofy klimatycznej i jak musimy działać. Swoimi słowami Brytyjczyk sugerował, że w sumie to nie do końca sprawa jest jasna, nie ma co się spieszyć z wysuwaniem wniosków, trzeba na spokojnie usiąść, zastanowić się, pogrzebać głębiej. A najlepiej niech zrobią to dorosłe, doświadczone chłopy, a nie rozwrzeszczane nastolatki. Kto to widział, żeby się tak zachowywać.