Jesteśmy na popularnym Arturówku, do lasu co weekend zjeżdżają masy Łodzian. Nieco dalej są stawy, kąpieliska, plaże. Tam wody jest więcej. To, co dzieje się z naturalnymi dopływami, jest niestety ukryte. Trzeba wiedzieć, co chce się zobaczyć, żeby to dostrzec. Niby katastrofa jest na wyciągnięcie ręki, ale łatwo ją ominąć. Kolejny smutny paradoks.