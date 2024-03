Tańsze smartfony dostaną ulepszenie. Przestaniesz dopłacać za wydajność

Qualcomm zaprezentował dziś światu Snapdragon 7+ Gen 3. To bardziej zaawansowana wersja przedstawionego w ubiegłym roku Snapdragona 7 Gen 3, który nie spotkał się z dużą popularnością – układ napędza zaledwie parę urządzeń. Układ z dopiskiem Plus powinien pojawić się w co najmniej kilku smartfonach, które trafią do Polski.