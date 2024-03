Twierdzisz, że iPhone to słaby telefon i zrobiłbyś lepszy? To teraz masz okazję

Jako że będziemy mieli tutaj czterech zwycięzców, to Nothing postanowił rozwiązać to w taki sposób, że przez okres trwania będą zbierane zgłoszenia w czterech dziedzinach, które będą startowały w różnych miesiącach. W marcu rozpocznie się pierwszy etap – projektowanie sprzętu, w którym będzie trzeba zaprojektować według własnego uznania wygląd Nothing Phone (2a). Zwycięzca, którego pomysł zostanie wybrany będzie miał możliwość współpracy z londyńskim zespołem ds. projektowania firmy Nothing tak, aby projekt został wcielony w życie.