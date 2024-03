Te smartfony Xiaomi dostaną nowego Androida. Jest lista

Według planów wydawniczych Android 15 pojawi się w październiku tego roku, a pierwsze aktualizacje systemu Xiaomi do najnowszej wersji zaczną się od grudnia dla wersji chińskiej i w pierwszym kwartale 2025 r. dla Europy. Oznacza to, że przed wami jeszcze rok na dotychczasowym Androidzie, ale już teraz warto przyjrzeć się planom producenta, bo pozwolą ocenić, czy szykować się do zmiany urządzenia.