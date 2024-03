To będzie pierwszy taki składany smartfon Samsunga. Nie wszyscy będą zadowoleni

Wielu użytkownikom może się nie podobać pomysł wprowadzenia Exynosa 2400 do nowego Galaxy Z Flip 6, chociaż liczne testy (dostępne na YouTubie) wskazują, że procesory pod względem wydajności i zarządzania baterii są praktycznie identyczne. Jeśli Samsung miałby zastosować autorski procesor i tym sposobem obniżyć finalną cenę urządzenia, to z pewnością byłoby to na rękę kupującym.