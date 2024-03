Poczta Polska nie doręczała listów i rachunków. Internauta mówi, jak sobie poradził z problemem

Jeden z wykopowiczów sugeruje, że rozwiązanie podobnych ewentualnych problemów jest proste: należy przepisać wszelkie rachunki na odbiór elektroniczny. W większości przypadków można to zrobić internetowo wypełniając formularz, telefonicznie bądź odwiedzając stacjonarne biura obsługi klienta. E-faktury to nie tylko większa wygoda, ale też ochrona środowiska. Np. PGE przypomina, że co roku w Polsce wysyłanych jest ponad półtora miliarda faktur, a do ich wyprodukowania potrzebne jest aż 255 tys. drzew "Oznacza to, ze na wysyłane pocztą dokumenty wycina się prawie 700 drzew dziennie" - czytamy na stronie spółki.