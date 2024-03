Nivida chce ulepszyć prognozy pogody. W tym celu zrobiła klona Ziemi

Do działania Earth-2 API wykorzystuje nie tylko superkomputery usługi Nvidia DGX Cloud, ale także "zastrzeżone dane należące do firm z branży technologii klimatycznych". Za generowanie symulacji odpowiada nowy generatywny model sztucznej inteligencji Nvidii o nazwie CorrDiff, wykorzystujący modelowanie dyfuzyjne (które opisaliśmy przy okazji modelu VLOGGER od Google). To podejście sprawia, że CorrDiff generuje obrazy o 12,5-krotnie wyższej rozdzielczości niż obecne modele numeryczne wykorzystywane w obecnym prognozowaniu pogodowym.