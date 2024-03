Pokazujesz jedno zdjęcie i powstaje z niego wideo. Nie potrzeba żadnych kamer

Zgodnie z danymi serwisu Statista, około 40 proc. internautów przynajmniej raz w tygodniu ogląda vlogi i stanowią one format popularny zarówno wśród twórców, jak i odbiorców. Byłyby one jeszcze popualrniejsze, gdyby nie plejada powodów, dla których ludzie nie nagrywają vlogów lub nie zdobywają one popularności: brak doświadczenia, brak sprzętu, brak pomysłów czy nieśmiałość.



Tu Google przychodzi ze sztuczną inteligencją, która pozwoli każdemu zostać vlogerem (albo twórcą naprawdę dobrych deepfejków). Bowiem model VLOGGER potrafi generować nagrania osób mając do dyspozycji pojedyncze zdjęcie, jako źródło danych wejściowych.