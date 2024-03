Elon Musk upublicznił swojego chatbota. Pokazał, co ma w środku

xAI zastrzega, że upubliczniony przez nich model to "nieprzetworzony punkt kontrolny Groka-1 z fazy przed-treningowej". W przypadku uczenia maszynowego punkt kontrolny to technika zachowywania modeli pośrednich w całym procesie uczenia w celu wznowienia uczenia od ostatniego punktu w przypadku awarii lub zatrzymania systemu. Punkty kontrolne pozwalają przede wszystkim na przywrócenie modelu do poprzedniego stanu, jeśli uczenie zostanie zatrzymane lub zakończy się niepowodzeniem. To w dużym skrócie oznacza, że model Grok-1 dostępny na Githubie jest różny od tego, który stoi u podstaw chatbota Grok.