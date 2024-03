Już wkrótce niezwykłe zjawisko na niebie. Zobacz animację przygotowaną przez NASA

T Coronae Borealis to układ podwójny gwiazd, znajdujący się w odległości około 3000 lat świetlnych od Ziemi. Składa się on z białego karła i czerwonego olbrzyma, które orbitują wokół siebie w kosmicznym tańcu. Co około 80 lat, materia wyrzucana przez czerwonego olbrzyma gromadzi się na białym karle, doprowadzając do eksplozji termonuklearnej.