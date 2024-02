SkyShowtime z nowym tańszym pakietem w Polsce. Zaoszczędzisz, ale jest haczyk

SkyShowtime od zawsze dąży do oferowania świetnej rozrywki w doskonałej cenie. Cały czas dbamy też o to, aby dostarczać klientom na naszych rynkach najlepsze hollywoodzkie, jak i lokalne produkcje. Dzięki naszej nowej subskrypcji z reklamami cała rodzina może cieszyć się rozrywką – już wkrótce w jeszcze bardziej przystępnej cenie. Subskrypcja Standard z reklamami pozwala oglądać te same hitowe produkcje, co w Standard Plus, ale jest tańsza. Cieszymy się, że możemy oferować klientom na wszystkich rynkach nie tylko coraz bogatszą ofertę, ale także coraz atrakcyjniejsze ceny.