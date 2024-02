Wchodzisz na Spotify, a tam TikTok. Teraz możesz scrollować muzykę

Użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do krótkich filmików, przypominających te z TikToka, klikając na nową animowaną ikonkę umieszczoną na górze stron artystów, albumów, podcastów i list odtwarzania. Nowa funkcja przypomina filmy z TikToka czy Story na Instagramie, zawierając podobne hasztagi: w przypadku kanadyjskiego artysty The Weeknd widzimy m.in. #kanadyjskipop, #alternatywnyhiphop czy #rap. Użytkownicy mogą zapisać treści do swojej biblioteki i udostępniać je online.