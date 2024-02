Na Ziemię przywieźliśmy fragmenty rozbitego świata. Szokujące kosmiczne odkrycie

Misja ta zakończyła się sukcesem we wrześniu 2023 r., kiedy to kapsuła z materiałem z Bennu wylądowała na pustyni w stanie Utah. To nie był jednak koniec przygody. Kolejnym wyzwaniem okazało się otwarcie pojemnika z próbką. Było to niezwykle trudne, ponieważ dwie z kilkunastu śrub zamykających pokrywę, były tak mocno zasklepione, że trzeba było pracować specjalne narzędzia do ich odkręcenia. Operacja ta jest na szczęście za nami i od tego czasu naukowcy z NASA i innych instytucji na całym świecie badają te unikalne próbki, które mogą zawierać resztki z czasów, gdy nasz Układ Słoneczny miał zaledwie kilkadziesiąt milionów lat.