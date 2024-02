Czy można złamać nogę na Księżycu? Amerykanie udowodnili, że tak

To jednak koniec złych wiadomości. Odysseus okazał się wytrzymały i przetrwał te na wpół udane lądowanie. Co więcej, przesłał na Ziemię porcję fantastycznych zdjęć. To, które widzicie niżej, myślę, że śmiało nazwać można jednym z najlepszych zdjęć kosmicznych dekady. Widzimy na nim księżycowy pył, regolit, i drobne fragmenty księżycowych skał rozpraszane z ogromną siłą przez silnik Odysseusa.