Odysseus dotarł do bieguna południowego Księżyca. To przełom

Lądownik Odysseus jest sześciokątnym cylindrem o wysokości 4 m i szerokości 1,57 m, na sześciu nogach do lądowania. Jego masa startowa wynosi 1908 kg. Jest zdolny do przenoszenia około 100 kg ładunku na powierzchnię Księżyca. Używa paneli słonecznych do wytwarzania 200 W mocy, korzystając z baterii o pojemności 25 Ah. Do napędu i lądowania używa ciekłego metanu jako paliwa i ciekłego tlenu jako utleniacza, napędzając główny silnik o ciągu 3100 N umieszczony na dole lądownika.