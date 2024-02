Luksusowa łódź podwodna dla najbogatszych. Jest w niej dosłownie wszystko

Migaloo M5 to prawdziwy majstersztyk inżynierii i designu, który łączy w sobie luksus, komfort, funkcjonalność i przygodę. Swoim właścicielom mogłaby zapewnić niespotykane wręcz poczucie prywatności. Niestety istnieją nikłe szanse by łódź ta kiedykolwiek powstała. I nie chodzi o to, że oferuje go firma z kraju, który nie ma dostępu do morza. Główną przeszkodą może być cena, która wynosi minimum 2 mld dol.