To wciąż najszybsza łódź podwodna. Mimo iż ma pół wieku

Początkowo rozważano użycie aluminium, ale zostało ono szybko odrzucone jako nieodpowiednie ze względu na słabą odporność na korozję i słabe działanie pod wysokim ciśnieniem przy dużych prędkościach. Wybrano tytan, bo miał on kilka zalet. Był znacznie mocniejszy niż stal, lepiej odporny na korozję i niemagnetyczny. Pomogłoby to chronić go przed minami magnetycznymi i uniknąć wykrycia na detektorach anomalii magnetycznych samolotów, które polowały na okręty podwodne.