Samochód zderzył się z okrętem podwodnym. To jedyny taki wypadek w historii

Szwecja jest krajem o bogatej tradycji morskiej i marynarskiej. Szwedzka marynarka wojenna dysponuje flotą okrętów podwodnych, które często cumują przy publicznych nabrzeżach. Dawniej, w czasach Zimnej Wojny, wojsko pozwalało zwiedzającym na wejście na pokład. Tak było i 19 sierpnia 1961 r., kiedy to w porcie Lysekil zacumował okręt podwodny typu Hayen III o nazwie HSwMS Bävern (Bóbr).



HSwMS Bävern miał długość 65.8 m i szerokość 5,8 m. Okręt mógł się zanurzyć na głębokość 150 m i miał cztery wyrzutnie torped. Jego załogę stanowiło 44 marynarzy i oficerów. Była to wówczas nowoczesna jednostka, która weszła do służby w 1959 r.