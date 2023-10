Najbardziej pechowy atomowy okręt podwodny. Zatonął dwa razy

Pierwszy raz K-429 zatonął 24 czerwca 1983 r. w Zatoce Sarannaja na południe od Petropawłowska-Kamczackiego. Okręt był w trakcie remontu i nie był gotowy do wyjścia w morze, ale został wezwany do udziału w ćwiczeniach przez dowódcę floty. Załoga była niepełna i niedoświadczona, a broń atomowa pozostała na pokładzie. Podczas próbnego zanurzenia na głębokość peryskopową doszło do awarii systemu balastowego i uszczelniania i okręt zaczął tonąć.