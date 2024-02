Miało być ciepło i oszczędnie. To polskie osiedle stało się przepisem na dobre budownictwo

I chociaż wraca się do takich koncepcji jak zielone dachy, to jednak nietrudno dojść do wniosku, że mało mówi się o tym, jak samo otoczenie może pomóc architekturze w tworzeniu przyjemniejszych miejsc do życia i spędzania czasu. Boli to tym bardziej, jeśli wspomina się dawne projekty, których twórcy na pierwszym miejscu stawiali osoby, które z przestrzeni będą korzystać. A nie, jak dziś, zysk ze sprzedaży.