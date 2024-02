Nowa opaska Samsunga w świetnej ofercie Plusa. Cenę Galaxy S24 Ultra też lepiej sprawdźcie

Przykładowo za Galaxy S22 Ultra 512 GB Plus proponuje 2100 zł, a do tego można jeszcze zyskać kolejne 500 zł zniżki, czyli łącznie -2600 zł. Tym sposobem jest opcja kupna S24 Ultra za 3199 zł, chociaż będzie trzeba zrezygnować ze starszego telefonu. Dla tych, którzy nie chcą bawić się w samodzielną sprzedaż, wydaje się to niezłą opcją – S22 Ultra na popularnych portalach aukcyjnych kosztuje ok. 2500-3000 zł w zależności od stanu, więc oferta Plusa jest uczciwa i przede wszystkim wygodna.