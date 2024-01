Chcą czerpać prąd z kosmosu. Udowodnili, że jest to możliwe

Drugim wnioskiem płynącym z eksperymentu ALBA jest to, że do pracy w kosmosie znacznie lepiej nadają się ogniwa zawierające arsenek galu. Przez cały okres prób działały bez zarzutów. Co więcej, nie wymagały pokrycia kosztownymi warstwami krystalicznymi w celach ochronnych. To bardzo dobra wiadomość, gdyż takie warstwy przyczyniają się do ogromnych kosztów produkcji paneli słonecznych. Dzisiejsze ogniwa słoneczne stosowane w satelitach i innych statkach kosmicznych są nawet 100 razy droższe w produkcji niż ich ziemskie odpowiedniki.