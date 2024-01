Jest nowy napęd kosmiczny. Mieści się w dłoni

Nazwa nowego napędu to ATHENA - od ang. Adaptable THruster based on Electrospray powered by NAnotechnology, co w wolnym tłumaczeniu oznacza adaptowalny napęd oparty na elektrosprayu zasilany nanotechnologią. Jeśli okaże się, że zaproponowana technologia działa rynek małych satelitów czeka rewolucja.