Tak będziemy produkować tlen na Marsie. Na Ziemi zresztą też

Chroococcidiopsis cubana to doprawdy szczególny rodzaj mikroskopijnych żyjątek. Nie tylko lubi życie w miejscach, które raczej nie kojarzą się z komfortem, ale także potrafi przeprowadzać rzadko spotykany rodzaj fotosyntezy. Dzięki niemu bakterie mogą wykorzystywać do maksimum nawet bardzo słabe światło. To taki stworzony przez naturę zapasowy mechanizm przetrwania w ciemnych miejscach. Bakteria Chroococcidiopsis cubana bywała już odnajdywana w pogrążonych w ciemnościach bardzo głębokich jaskiniach oraz w dolnej skorupie ziemskiej pod dnem oceanów.