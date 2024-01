Księżyc się kurczy. To problem dla Ziemian

Na Ziemi mamy trzęsienia Ziemi, a na Marsie trzęsienia Marsa. Srebrny Glob nie jest wyjątkiem. Księżyc jest ciałem niebieskim, które ma swoje własne źródło ciepła wewnątrz. To ciepło pochodzi z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych i z resztek ciepła z czasów, gdy Księżyc był płynny. Z biegiem czasu Księżyc traci to ciepło na zewnątrz i jego wnętrze się stygnie. To powoduje, że Księżyc się kurczy, ponieważ jego objętość maleje.