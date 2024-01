Najbardziej oczekiwane gry 2024 r. Te tytuły będą rządzić

Minione 12 miesięcy to nagromadzenie rewelacyjnych produkcji. Wystarczy wspomnieć tylko The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel’s Spider-Man 2, Starfield, Alan Wake 2, Dredge czy Dave The Diver. Na tym tle katalog potwierdzonych produkcji na następne 12 miesięcy wypada nieco blado. Nie znaczy to jednak, że nie będziemy mieli w co grać. Oto produkcje, na które czekam najbardziej, z najmocniejj wyczekiwanym tytułem na dole zestawienia: