W truciu i zanieczyszczaniu wyszliśmy daleko poza Ziemię. Naukowcy znaleźli nowe miejsce

Ze względu na dziurę ozonową. W latach 70. i 80. XX w. powszechne stosowanie szkodliwych chlorofluorowęglowodorów w produktach takich jak lodówki i puszki po aerozolach uszkodziło ozon wysoko w naszej atmosferze, co doprowadziło do powstania dziury w warstwie ozonowej obecnej w stratosferze. Dzięki porozumieniu z 1987 r. i rezygnacji ze szkodliwych produktów oraz substancji warstwa ozonowa się odbudowuje. Według szacunków naukowców ok. 2050 r. osiągnie swój normalny stan. Sęk w tym, że obecność szkodliwych substancji w stratosferze może ten proces zakłócić. Czy i jak bardzo – to naukowcy będą analizować, ale pierwszy niepokojący sygnał już mają.