W ziemskiej atmosferze nagrano tajemnicze dźwięki. Naukowcy nie mają wyjaśnienia

Zarejestrowane dźwięki mieściły się w zakresie infradźwięków, czyli w zakresie częstotliwości 20 herców (Hz). To dźwięki o częstotliwości tak niskiej, że są niesłyszalne dla ludzkich uszu. Do zbierania dźwięku zespół badawczy użył urządzenia zwanego mikrobarometrem, które jest w stanie wykrywać dźwięki o niskiej częstotliwości. Pierwotnie sprzęt ten został zaprojektowany do monitorowania wulkanów. Naukowcy zbudowali też balony o szerokości około 7 m, wykonane z cienkiego tworzywa sztucznego, które przenosiły cały sprzęt badawczy.