Historyczne wydarzenie. Rząd USA nakłada pierwszą w dziejach karę za kosmiczne śmieci

Kosmos to nie tylko piękne gwiazdy i planety, ale także mnóstwo śmieci. Są to pozostałości po rakietach, satelitach i innych obiektach, które ludzie wysłali w przestrzeń kosmiczną. Niektóre z nich są bardzo małe, jak ziarenka piasku, a inne mają rozmiar samochodu. Wszystkie te śmieci krążą wokół Ziemi z ogromną prędkością i stanowią zagrożenie dla działających satelitów i stacji kosmicznych.



Niestety, nie wszyscy się do tego stosują. Niektóre firmy i kraje zostawiają swoje satelity na orbicie, nawet jeśli już nie działają lub są uszkodzone. Takie postępowanie narusza zasady bezpieczeństwa kosmicznego i może prowadzić do kolizji i większej ilości śmieci.