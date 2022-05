Na orbicie eksplodował silnik rakiety. Rosjanie zaśmiecili orbitę

Nie zmienia to jednak faktu, że ostatnim czego ludzkość potrzebuje na orbicie są kolejne śmieci kosmiczne. Orbita, po której poruszał się silnik, a teraz poruszają się jego fragmenty też nie należy do najszczęśliwszych. Zważając na fakt, że odłamki poruszają się po orbicie eliptycznej zbliżając się do Ziemi na 388 km tylko po to, aby oddalić się na 19074 km, ich wejście w atmosferę może rozciągnąć się na wiele lat. Do tego czasu, służby monitorujące otoczenie Ziemi będą miały po prostu kilkanaście nowych obiektów do śledzenia.