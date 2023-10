Sensor 500 tys. razy mniejszy od średnicy ludzkiego włosa już jest. Nadchodzi przełom

Piezorezystory znajdują szerokie zastosowanie przy wykrywaniu wibracji w elektronice i samochodach. Jeśli używacie swojego smartfona do liczenia zrobionych kroków, możecie to robić właśnie dzięki takim czujnikom. Innym ich zastosowaniem jest zaprzęgnięcie ich do wykrywania wstrząsów i uruchamiania poduszek powietrznych w razie wypadku. Są one także wykorzystywane w urządzeniach medycznych, takich jak wszczepiane czujniki ciśnienia tętniczego, a także w lotnictwie i podróżach kosmicznych.